Büyük buluşma!

Paris-Saint Germain’in, Lionel Messi’nin ardından Cristiano Ronaldo’yu da transfer etmek istediği iddia edildi. AS’ta yer alan habere göre Mbappe’nin sezon sonunda Real Madrid’e gitmesi ihtimalini değerlendiren Fransızlar, Portekizli yıldızı bitirecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki Ronaldo’yu transfer etmeyi planlayan PSG, böylece futbolseverlerin hayali olan Messi-Ronaldo ikilisini aynı takımda buluşturacak.
Paris-Saint Germain'in, Lionel Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo'yu da transfer etmek istediği iddia edildi. AS'ta yer alan habere göre Mbappe'nin sezon sonunda Real Madrid'e gitmesi ihtimalini değerlendiren Fransızlar, Portekizli yıldızı bitirecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 36 yaşındaki Ronaldo'yu transfer etmeyi planlayan PSG, böylece futbolseverlerin hayali olan Messi-Ronaldo ikilisini aynı takımda buluşturacak.