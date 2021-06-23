Sincan kasırgası

Geçtiğimiz sezon Ankara Süper Amatör Ligi namağlup şampiyon tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Sincan Belediyespor, Ankara D.S.İ'yi 3-0 mağlup etmişti. 4'üncü hafta maçında Ankara T.K.İ ile karşıya gelen Sincan Belediyespor bir kez daha muhteşem bir galibiyete imza attı. Sincan Belediyespor ile Ankara T.K.İ Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

FIRTINA GİBİ ESİYOR

Heyecan dolu maçı Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan takip etti. Karşılaşmayı baştan sona üstün bir şekilde sürdüren Sincan Belediyespor'da galibiyet golü Mesut Harman'dan geldi. 3 puanı hanesine yazdıran Sincan Belediyespor grupta ilk sıradaki yerini koruyor

MAÇTA HEYECAN DORUKTAYDI

Maçın 63'üncü dakikada Sincan Belediyesporlu Hamza Uzman kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı. Hakemin penaltı kararı sonrası T.K.İ Spor'un penaltı atışını kurtaran Sincan Belediyespor Kalecisi Emrah Kızıl da galibiyette önemli rol oynadı. Maçın ardından Sincan Kaymakamı Abdulah Küçük ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan soyunma odasına giderek futbolcuları tebrik edip heyecanlarına ortak oldu. Başkan Ercan "Kulüp başkanımızdan teknik direktörümüze, futbolcularımızdan taraftarlarımıza kadar galibiyette emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Sincan Belediyesporumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı

BİR GALİBİYET DAHA

Sincan Belediyespor 23 Haziran'da Ankara D.S.İ ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Toplam 8 gruptan oluşan 3. bölge takımlarının gruplarında oynayacağı müsabakalar sonucu her grubun birincisi bir üst tura yükselecek.

8 takımın üst tura yükselmesiyle sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanıp, finalde kazanan takım 3. Lige çıkacak.

4 bölgede de aynı statü uygulanacak olup 4 bölgenin birincileri 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.