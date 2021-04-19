Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi iptal edilecek mi? Florentino Perez açıkladı

İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur, İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada kısa süre içerisinde başlaması planlanan oluşuma 3 kulübün daha dahil olacağı belirtildi. 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği Süper Lig'de, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi. Organizasyonun ilk başkanı olan ve Real Madrid'in başkanlığını da yürüten Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi ile ilgili İspanyol televizyonu El Chiringuito'ya konuştu. Perez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BÜYÜK KULÜPLER SON YILLARDA ÇOK PARA KAYBETTİ" "İngiltere, İspanya ve İtalya'nın büyük kulüpleri, futbolun yaşadığı bu kötü durum için bir çare bulmalıydı. Büyük kulüpler son yıllarda çok para kaybetti. Real Madrid son 2 yılda 400 milyon Euro zarar etti. Büyük kulüplerin dahil olduğu bir Süper Lig yaparak herkesin daha fazla para kazanacağı bir çözüm bulduk.