Aktüel haberler (20.08.2020) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Aktüel haberler (20.08.2020)

Aktüel haberler (20.08.2020)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

ZEKİ'NİN YERİNE JOAO FERREİRA
Lille, Zeki Çelik'in ayrılma ihtimali nedeniyle yeni sağ bek çalışmalarına başladı. Fransız ekibi, 'nın 19 yaşındaki sağ beki Joao Ferreira için 5 milyon euro'luk teklif yaptı. Benfica B takımında forma giyen Ferreira geçen sezon 23 maçta forma giyerken 2 gol atıp, 1 de asist yapmıştı.

VOLEYBOLDA YENİ SPONSOR
Sigorta Shop, 1. Ligi'nin isim sponsoru oldu. TVF Başkanı Üstündağ, "Liglerimiz 12-13 Eylül'de başlayacak. Maçlar seyircisiz oynanacak. Maçların Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde sorunsuz oynanması için tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız" açıklamasında bulundu.

YENİDEN ANLAŞTILAR
A.Efes, ile arasındaki partnerlik anlaşmasını da yeniledi. Kahve Dünyası, 2020-21 sezonunda da A.Efes'in iş birliği yapacağı markalardan biri olacak. Ayrıca Fan Club üyeleri için pek çok Kahve Dünyası sürprizleri de 'nda yayınlanacak.

MILIK UĞRUNA CENGİZ VE PARA
Roma, Napoli'nin yıldız golcüsü Arkadiusz Milik için teklifini hazırladı. Başkent ekibi, Polonyalı santrfor için milli futbolcumuz 'i bonservisiyle vermeyi ve 15 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı. 26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gözüküyor. Milik geçtiğimiz sezon 26 karşılaşmaya çıkarken, 11 kez de ağları havalandırmıştı

ELJERO ELIA UTRECHT'TE
Hollanda ekibi Utrecht, ile kontratı sona eren Elia'yı aldı. 33 yaşındaki orta sahayla iki yıllık imza atıldı. Üç sezondur Başakşehir'deki Elia, Lig, ve Avrupa kupalarında toplam 86 maça çıktı ve 12 gol attı.

POTADA ROTA ÇİZİLDİ
FIBA Eurocup Kadınlar 2020-21 sezonu grupları belli oldu. A Grubu'nda Bellona , B Grubu'nda Orman Gençlikspor, C Grubu'nda Büyükşehir ve Adanaspor ve D Grubu'nda ise Elazığ yer aldı.

CARVALHO DORTMUND'DA

, 'den Brezilyalı Reinier Jesus Carvalho'yu iki yıllığına kiraladı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Flamengo'da başlamıştı. 30 milyon euro'ya İspanya'ya gelen Carvalho, geçen sezon Real Madrid B'de 3 maça çıkıp, 2 gol atmıştı.

ÇAĞLAR PARİS'E
Leicester City forması giyen 'nün Barcelona'ya gideceği iddia edilmişti. Bonservisine 65-70 milyon euro fiyat biçilen 24 yaşındaki stopere Fransız devi kancayı taktı. Ligue 1 ekibinin, ocak ayında Leicester'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Devler Ligi'nde finale kalan PSG'nin Çağlar için yeniden girişimde bulunacağı öğrenildi. Geçen sezon Leicester'da 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

LAKERS VE BUCKS KAYIP
NBA'de konferans birincileri Lakers ile M. Bucks, playoff'a yenilgiyle başladı. Damian Lillard'ın şov yaptığı maçta Portland, Lakers'ı 100-93 mağlup ederken, LeBron James'in trible- double'ı yetmedi. Orlando ise M. Bukcs'ı 122-110'luk skorla mağlup ederek 1-0 öne geçti. Houston, Oklahoma'yı 123-108;
Miami ise Indiana'yı 113-101 yendi.

  1. 20.8.2020
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