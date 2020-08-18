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18 Ağustos 2020, Salı
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Kompany noktaladı

Kompany noktaladı

ekibi 'te oyuncu-antrenör olarak görev yapan , aktif kariyerini noktaladı.

ekibi 'te oyuncu-antrenör olarak görev yapan , aktif kariyerini noktaladı. Anderlecht, 34 yaşındaki Belçikalı'nın futbolu bıraktığını ve kulübün teknik direktörü olduğunu duyurdu. Belçikalı savunmacı, Anderlecht'in altyapısında yetişmişti.
  1. 18.8.2020
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