Aktüel haberler (20.06.2020)

İTALYA SERİE A BUGÜN BAŞLIYOR

Avrupa'da koronavirüs salgınının ilk ciddi şekilde etkilediği ülke olan İtalya'da önlemler çerçevesinde 9 Mart itibarıyla durdurulan Serie A, 103 gün sonra bugünkü Torino- Parma maçıyla perdelerini açıyor. Başlaması için İtalyan futbol camiasının, hükümet üzerinde yoğun baskı kurduğu Serie A'nın 2019-2020 sezonu yoğun ve sıkışık bir maç takvimiyle tamamlanacak. 20 Haziran'daki Torino-Parma maçıyla başlayacak olan ligde, takımlar ortalama üç günde bir lig maçı oynayacak. 2 Ağustos'taki 38. hafta maçlarıyla tamamlanması planlanan sezonun kalanında oynanması gereken toplam 124 maç bulunuyor. Lider Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral ile Milanlı Hakan Çalhanoğlu, Roma'da yer alan Cengiz Ünder ve Mert Çetin, uzun bir aradan sonra Çizme'de boy gösterecek.

MARSİLYA'YA UEFA'DAN CEZA

UEFA, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Fransa'nın Olympique Marsilya ekibine 3 milyon avro para cezası verirken, kulübün gelecek iki sezondaki Avrupa gelirlerinin yüzde 15'ine el koydu. Ayrıca, Olympique Marsilya'nın gelecek üç sezon boyunca Avrupa kupalarındaki kadrosunun 23 oyuncu ile sınırlandırıldığı bildirildi. Fransız kulübünün bu kararlar sonrasında, CAS'a başvurabileceği ifade edildi.

NEYMAR'A DAVA ŞOKU!

Paris Saint- Germain'in yıldızı Neymar, eski kulübü Barcelona ile imza parasına ilişkin davalık olmuştu. Brezilyalı futbolcu Katalan ekibinden 43.6 milyon euro'luk astronomik bir talepte bulunmuş ve olayı mahkemeye kadar taşımıştı. İspanyol mahkemesi ise davada Barcelona'yı haklı gördü ve Neymar'ın kulüpten aldığı 6.7 milyon euro'yu iade etmesine karar verildi.

SANE YENİ BİR MACERA ARIYOR

Manchester City'nin Alman yıldızı Sane, takımından ayrılık hazırlığında. Adı bir süredir B.Münih ile anılan 24 yaşındaik genç oyuncu için teknik direktör Guardiola, "Takımda kalmasını istiyoruz. Kulüp yönetimi kendisine 2 ya da 3 kez yeni sözleşme teklifinde bulundu. Ancak o hiçbirini kabul etmedi. Yeni bir macera arıyor" ifadelerini kullandı.

ADA'DA PLAY-OFF BELLİ OLDU

İngiltere Championship'te playoff karşılaşmalarının tarihleri belirlendi. İki maç üzerinden oynanacak yarı finallerin 26-27 ve 29-30 Temmuz, final karşılaşmasının ise 4 Ağustos'ta yapılacağı duyuruldu. Martta ertelenen Championship sezonu, bugün yeniden başlayacak.

KOTA TARİHİ NETLEŞTİ

Tokyo Olimpiyat Oyunları boks kota müsabaka tarihleri belli oldu. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa kıta eleme müsabakaları şubat-mart aylarında, dünya eleme müsabakaları mayıs-haziran tarihlerinde yapılacak.

118 ŞEHİT ANISINA RAFTİNG

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 118 şehit anısına rafting organizasyonu düzenlendi. Etkinlik, sosyal mesafeye uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Rafting yapan sporculara İlçe Kaymakamı İsmail Pendik ve Şırnak Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Erbağ katıldı.

MOTOR YARIŞI TAKVİMİ AÇIKLANDI

Türkiye Motosiklet Federasyonu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun 2020 yılı yarış takvimlerinin açıklandığını duyurdu. 2020 MOTUL FIM Dünya Superbike Şampiyonası, ilgili ülke hükümetleri ile yapılan görüşmelerden sonra 31 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yeniden start alacak.

GÖREN İÇİN YENİ KONTRAT

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom, yeni sezon yapılanmalarına başladı. Bu doğrultuda ilk olarak önümüzdeki sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini duyuran başkent temsilcisi, 3 sezondur takımın başında yer alan başantrenör Burak Gören'in ve ekibinin kontratını iki yıl uzattı.

VAKIFBANK ÖRNEK KULÜP

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın eski genel menajeri Pelin Yüce Falay, siyah-sarılıların altyapıya verdiği öneme değindi. Falay, "Yönetim şekli olarak VakıfBank, tüm spor kulüplerine örnektir. VakıfBank her zaman altyapısına öncelik vermiştir. Bu yüzden Ebrar'lar, Ayça'lar, Tuğba'lar, Zehra'lar şu anda Türk voleybolunun gururu, milli takımın omurgası olmuştur" dedi.