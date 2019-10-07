İtalya'ya 'rönesans' forması

Milli araya girilirken İtalya Milli Takımı'nın giyeceği yeni formaların lansmanı yapıldı. Maviler olarak bilinen İtalyanlar bu kez yeşil renkli formayı terletecek.

İtalya'da Orta Çağ'da başlayan bir akım olan ve 'yeniden doğuş' anlamına gelen Rönesans'a ithafen yapılan formalar, yeni jenerasyonla geçmişindeki gibi büyük başarılar elde etmek isteyen İtalya için bir mesaj taşıyor.

Tasarımı itibarıyla oldukça beğenilen yeşil forma, sosyal medyada da gündem olmayı başardı.



