Tahkim'den Abdurrahim Albayrak'a ret!
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Tahkim'den 'a ret!

Tahkim'den Abdurrahim Albayrak'a ret!

() , () tarafından akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 20 bin TL para cezası alan Galatasaray İkinci Başkanı 'ın yaptığı itirazı reddetti.

Akhisarspor'un finalinde kupa törenine katılmaması nedeniyle aldığı 200 bin TL'lik para cezası 100 bin TL'ye indirilirken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un medya sorumlusununun toplantıya katılmaması gerekçesiyle aldığı 20 bin TL'lik para cezası da kaldırıldı.
ayrıca 'un yaptığı başvuruyu da reddetti.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"6. E.2019/186- K.2019/205
Gençlik ve Spor Kulübü'nün, 'nın 17.05.2019 tarihli E.2019/979 K.2018-2019/1188 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün, kupa törenine katılamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının; takdiren 100.000,00 TL para cezasına indirilerek PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,
7. E.2019/187- K.2019/206
Rize Spor Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 'nun 16.05.2019 tarihli 116 sayılı toplantısında alınan kararına karşı tarafların başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, tarafların başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,
9. E.2019/189- K.2019/208
'nün PFDK'nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/969 K.2018-2019/1182 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün medya sorumlusunun yayın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası verilmesi şeklindeki PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,
11. E.2019/191- K.2019/210

. A.Ş.'nin yöneticisi ile ilgili PFDK'nın 16.05.2019 tarihli E.2018-2019/966 K.2018-2019/1184 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

  1. 23.05.2019
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