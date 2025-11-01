CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Auxerre - Marsilya maçı CANLI izle! Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta?

Fransa Ligue 1’de heyecan dolu bir mücadele daha! Auxerre, ligde üçüncü galibiyetini almak için Marsilya karşısına çıkıyor. Ev sahibi ekip, Stade de l’Abbe Deschamps’ta taraftar desteğiyle puan ararken, Marsilya deplasmanda güçlü kadrosuyla galibiyet hedefliyor. Peki, Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Marsilya maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İşte detaylar!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 16:06 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 16:07
Ligue 1'in zıt kutuplarından bir mücadele ekranlara geliyor! Fransa Ligue 1'de Auxerre, cumartesi akşamı Marsilya'yı ağırlıyor. Auxerre, sondan ikinci sırada yer alırken, Marsilya üçüncü sıradaki konumunu korumaya çalışacak. Cumartesi akşamı oynanacak bu karşılaşma, her iki takım için kritik puan fırsatı sunuyor. Burgonya ekibi, Strasbourg'a 3-0 yenilerek ligde zor günler geçirirken, Marsilya Angers ile 2-2 berabere kalarak üçüncü sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmada taraftar desteğiyle sürpriz peşinde. Peki, Auxerre - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Auxerre - Marsilya maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

AUXERRE - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Auxerre – Marsilya maçı, Fransa Ligue 1 kapsamında 1 Kasım 2025 tarihinde oynanacak. Karşılaşma saat 23:05 (TSİ)'te başlayacak.

AUXERRE - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Auxerre - Marsilya maçı beIN SPORTS 4 tarafından yayınlanacak.

AUXERRE - MARSİLYA MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe kararını verdi!
Runjaic'ten Zaniolo'ya övgü dolu sözler!
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar: "İstanbul'da fetret'e razı değiliz"
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
Arda ve Kenan'dan gururlandıran tablo!
