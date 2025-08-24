RC Strasbourg-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ligue 1

RC Strasbourg-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta sahne alacak maçta RC Strasbourg, güçlü rakibi Nantes'i ağırlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmayı hedefleyen her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak hem moral kazanmak hem de üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemek istiyor. Erken haftalarda yapılacak hataların telafisinin zor olacağının bilincinde olan ekipler, bu kritik karşılaşmada tüm güçlerini sahaya yansıtmayı planlıyor. Peki, RC Strasbourg-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RC STRASBOURG-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında oynanacak RC Strasbourg-Nantes maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.