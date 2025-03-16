Lyon - Le Havre maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lyon - Le Havre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue1'de heyecan devam ediyor. Lyon - Le Havre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lyon - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon - Le Havre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lyon - Le Havre maçı 16 Mart Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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