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Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Auxerre ile Saint-Etienne 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 11:00
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Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 19. haftada Auxerre ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - SAİNT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Saint-Etienne maçı 24 Ocak Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

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