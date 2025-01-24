Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 19. haftada Auxerre ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - SAİNT-ETIENNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Saint-Etienne maçı 24 Ocak Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

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