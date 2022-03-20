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Monaco PSG : 3-0 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Monaco, evinde lider PSG'yi konuk etti. Ev sahibi Monaco, rakibi Paris Saint Germain'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 25. ve 84. dakikalarda Wissam Ben Yedder, 68. dakikada ise Kevin Volland kaydetti. Ben Yedder, bu gollerle bu sezon ligdeki 17. golüne ulaşarak gol krallığında zirveye yerleşmiş oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 18:40 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 18:47
Monaco PSG : 3-0 | MAÇ SONUCU
Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Monaco, evinde lider Paris Saint Germain'i konuk etti.

Stade Louis II'de oynanan maçta ev sahibi Monaco, rakibi Paris Saint Germain'i 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 25. ve 84. dakikalarda Wissam Ben Yedder, 68. dakikada ise Kevin Volland kaydetti. Ben Yedder, bu gollerle bu sezon ligdeki 17. golüne ulaşarak gol krallığında zirveye yerleşmiş oldu.

İç sahadaki 2 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Monaco puanını 44'e yükseltirken, ligde üst üste 3. deplasman mağlubiyetini alan lider Paris Saint Germain 65 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monaco, deplasmanda Metz'e konuk olurken, Paris Saint Germain kendi evinde Lorient'i ağırlayacak.
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