Son dakika spor haberi: Galtier Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği maçı açıkladı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, baldırındaki sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak... Golcü oyuncu, bu süreçte Lille'in oynadığı tam 11 maçta forma giyemedi. Yılmaz, son olarak Olympique Marsilya karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili merak edilen soruyu cevapladı. Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz hakkında gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

Burak'tan bahsettiğimizde, en iyi golcümüzün 11 maçtır bizimle olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Genç oyuncular üzerindeki etkisini biliyoruz. Atletik yeteneği olan bir alan oyuncusu Burak. Burada onsuz olsak da Monaco maçında döneceğini umuyorum.