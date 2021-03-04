Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Galtier Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği maçı açıkladı

Son dakika spor haberi: Galtier Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği maçı açıkladı

Son dakika spor haberleri... Fransız ekibi 'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, son olarak takımının 'yı 2-0 mağlup ettiği maçta da forma giyemedi. Teknik direktör ise milli golcünün sahalara döneceği tarihe ilişkin bilgi verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 10:20
Son dakika spor haberi: Galtier Burak Yılmaz'ın sahalara döneceği maçı açıkladı

Fransa Ligue 1 takımlarından 'de forma giyen Burak Yılmaz, baldırındaki sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak... Golcü oyuncu, bu süreçte Lille'in oynadığı tam 11 maçta forma giyemedi. Yılmaz, son olarak karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Lille Teknik Direktörü , milli futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili merak edilen soruyu cevapladı. Tecrübeli teknik adam, Burak Yılmaz hakkında gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

Burak'tan bahsettiğimizde, en iyi golcümüzün 11 maçtır bizimle olmadığını hatırlamamız gerekiyor. Genç oyuncular üzerindeki etkisini biliyoruz. Atletik yeteneği olan bir alan oyuncusu Burak. Burada onsuz olsak da Monaco maçında döneceğini umuyorum.

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