Yusuf Yazıcı: Sahalara daha erken dönebilirim
Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için gideceği Roma yolculuğu öncesinde sakatlığı ve hedefleriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:
"MİLLİ TAKIM İLK MAÇINI ROMA'DA OYNAYACAK, İLK BEN GİDİYORUM"
Daha güçlü olarak sahalara geri döneceğine inandığını söyleyen milli oyuncu, "Şimdi Roma'ya gidiyorum. Önce bir kontrolden geçeceğim ondan sonra ameliyat olacağım. Doktorla temsilcilerim görüştü. Gidince daha kapsamlı konuşacağız. Bunlar futbolda olan şeyler, gol atmak gibi bir şey. Daha güçlü döneceğim. Şimdi Roma'ya gidiyorum. Milli Takım'la da orada oynayacağız, önceden kamp yapacağımız yerleri ziyaret etmeye gidiyorum. Belki yetişirim diye düşünüyorum. O yüzden ilk ben gidiyorum. Bakalım, havası nasıl, takıma da biraz bilgi veririm. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, daha güçlü döneceğim" diye konuştu.
"SAHALARA DAHA ERKEN DÖNEBİLİRİM"
2020 Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi çok istediğinin altını çizen Yusuf Yazıcı, "Allah'tan ümit kesilmez. Olabilir, belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah umuyorum ki oraya yetişeceğim" açıklamasında bulundu.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA YETİŞİP ÜLKEMİZE YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
Sakatlık haberinin ardından kendisine destek olan kulüplere ve taraftarlara teşekkür eden 22 yaşındaki oyuncu, "Şunu söylemek istiyorum, sakatlıktan sonra gerek kulüplerimiz gerekse büyük camialar ve taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bana destek mesajları yolladılar, sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah onların bana olan sevgisine en kısa sürede geri dönüp hem onları hem de ülkemi en iyi şekilde temsil ederim ve en iyi şekilde Avrupa Şampiyonası'na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum" dedi.
"DESTEKLERİ İÇİN KULÜBÜM LILLE'E ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Formasını giydiği Lille kulübünün kendisine süreç boyunca çok destek olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Özellikle bana bu süreçte en büyük desteği veren kulübüm Lille çok teşekkür ediyorum. Tedavimle ilgili bana her türlü desteği ve ilgiyi gösteriyorlar. Sağlıklı bir şekilde sahalara dönebilmem için her türlü imkanı sağlıyorlar. Bu süreçte takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Orası benim ailem ve aileme kavuşmak içinde sabırsızım" şeklinde konuştu.
Son olarak yeni yılla ilgili temennilerde bulunan Yazıcı, "Herkese huzur, mutluluk ve sağlık getirecek bir yıl diliyorum. Milli takımla da güzel başarılar yaşayacağımız bir yıl olur inşallah" ifadelerini kullandı. Bu arada milli Yusuf Yazıcı'yı ailesi ve yakınları yalnız bırakmazken, futbolcuyu havalimanında tedavi için Roma'ya gitmeden önce uçağına uğurladılar.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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