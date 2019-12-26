Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Aralık 2019, Perşembe
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Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Monaco ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopmuştu. Sezonu kapattığı ifade edilen yıldız ismin sakatlığı sonrası Lille'den flaş bir hamle gelebilir. İşte o iddia...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

26 Aralık 2019 Perşembe 11:37
Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle

Sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, talihsiz bir sakatlık yaşayarak futbolseverleri üzdü.

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Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle

Genç futbolcu Monaco ile oynadıkları mücadelede sakatlanmış, kulüpten yapılan açıklamada da çapraz bağlarının koptuğu ifade edilmişti.

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle

Milli futbolcunun bu sakatlık sonrası ameliyat edileceği bildirildi. Yusuf'un iyileşme sürecinin sezon sonunu bulacağı kaydedilirken, A Milli Takım'ın EURO 2020'de genç yıldızdan faydalanmasının zor olduğu belirtildi.

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı Fransızlarda da şok etkisi yarattı. Zira Fransa Ligue 1'de geçtiğimiz haftalarda da Olympique Lyon forması giyen Depay ile Adelaine'in aynı maçta çapraz bağlarının kopması tartışmalara yol açtı.

Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle

YENİ BİR İDDİA ORTAYA ATILDI

Bu arada Fransız basınından La Voix du Nord adlı site, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığını manşetine taşıyarak dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.

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