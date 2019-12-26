Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Monaco ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopmuştu. Sezonu kapattığı ifade edilen yıldız ismin sakatlığı sonrası Lille'den flaş bir hamle gelebilir. İşte o iddia...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
26 Aralık 2019 Perşembe 11:37
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Sezon başında 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, talihsiz bir sakatlık yaşayarak futbolseverleri üzdü.
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Genç futbolcu Monaco ile oynadıkları mücadelede sakatlanmış, kulüpten yapılan açıklamada da çapraz bağlarının koptuğu ifade edilmişti.
Milli futbolcunun bu sakatlık sonrası ameliyat edileceği bildirildi. Yusuf'un iyileşme sürecinin sezon sonunu bulacağı kaydedilirken, A Milli Takım'ın EURO2020'de genç yıldızdan faydalanmasının zor olduğu belirtildi.
Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı Fransızlarda da şok etkisi yarattı. Zira Fransa Ligue1'de geçtiğimiz haftalarda da OlympiqueLyon forması giyen Depay ile Adelaine'in aynı maçta çapraz bağlarının kopması tartışmalara yol açtı.
YENİ BİR İDDİA ORTAYA ATILDI
Bu arada Fransız basınından La Voix du Nord adlı site, Yusuf Yazıcı'nın sakatlığını manşetine taşıyarak dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.