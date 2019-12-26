Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı sonrası Lille'den flaş hamle

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Monaco ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopmuştu. Sezonu kapattığı ifade edilen yıldız ismin sakatlığı sonrası Lille'den flaş bir hamle gelebilir. İşte o iddia...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)