Yusuf Yazıcı Ligue 1'de haftanın 11'inde
Fransa Ligue 1'de haftanın en iyi oyuncularından oluşan ilk 11 belirlendi. Listede Lille formasıyla Bordeaux karşısında bir gol atıp iki de asist yapan milli futbolcu Yusuf Yazıcı da yer aldı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı da milli oyuncuyu haftaya damga vuranlar anketinde adaylar arasında gösterdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Ligue 1'de bu hafta milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille rakibi Bordeaux'yu 3 golle geçti.
Mücadelede penaltıdan takımının ikinci golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, sezon başında transfer olduğu takımında golle tanıştı. Milli futbolcu ayrıca ilk ve son golün de asistini yapan isim oldu.
Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1 için belirlediği haftanın 11'ine Yusuf Yazıcı'ya da koydu ve genç yıldıza 8 puan verdi. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabı da haftaya damga vuran isimle ilgili açtığı ankette, 4 aday arasına Yusuf Yazıcı'yı da koydu.
- 28.10.2019
- Güncelleme: 28.10.2019 15:38
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
Yusuf Yazıcı Ligue 1'de haftanın 11'inde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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