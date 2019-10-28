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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Ligue 1'de haftanın 11'inde

Yusuf Yazıcı Ligue 1'de haftanın 11'inde

Fransa Ligue 1'de haftanın en iyi oyuncularından oluşan ilk 11 belirlendi. Listede formasıyla karşısında bir gol atıp iki de asist yapan milli futbolcu da yer aldı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabı da milli oyuncuyu haftaya damga vuranlar anketinde adaylar arasında gösterdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1'de bu hafta milli futbolcular ve Zeki Çelik'in formasını giydiği rakibi 'yu 3 golle geçti.

Mücadelede penaltıdan takımının ikinci golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, sezon başında transfer olduğu takımında golle tanıştı. Milli futbolcu ayrıca ilk ve son golün de asistini yapan isim oldu.

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1 için belirlediği haftanın 11'ine Yusuf Yazıcı'ya da koydu ve genç yıldıza 8 puan verdi. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabı da haftaya damga vuran isimle ilgili açtığı ankette, 4 aday arasına Yusuf Yazıcı'yı da koydu.

  1. 28.10.2019
  2. Güncelleme: 28.10.2019 15:38
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