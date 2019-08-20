Aranan forvet bulundu... Falcao'nun yerine Slimani! Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'a transferi resmi imzaya kalan Falcao sonrası forvet arayışlarına giren Monaco aradığı ismi buldu.... Fransız ekibinde Falcao'nun yeni sözleşmeyi kabul etmemesi ve Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle yeni golcü arayışları devam ediyordu... Fransız basınında yer alan haberlere göre; Monaco, Falcao'nun yerine Islam Slimani'yi transfer edecek.

Le10Sport'ta yer alan habere göre Monaco, Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Falcao'nun yerine Slimani'yi alıyor. Leicester City'de kadroda düşünülmeyen ve Fenerbahçe'nin de gönderdiği Cezayirli futbolcunun 1 yıllığına kiralanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Slimani, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.