Aranan forvet bulundu... Falcao'nun yerine Slimani! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Haberleri Aranan forvet bulundu... Falcao'nun yerine Slimani! Son dakika transfer haberleri

Aranan forvet bulundu... Falcao'nun yerine Slimani! Son dakika haberleri

Aranan forvet bulundu... Falcao'nun yerine Slimani! Son dakika transfer haberleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'dan sürpriz hamlesi... 'nun Galatasaray'a transferinin resmen açıklanması artık an meselesi. Hal böyle olunca uzun bir süredir forvet arayışlarına giren ve bulamadığı için de Falcao konusunda Galatasaray'a kolaylık sağlamayan Monaco aradığı ismi sonunda buldu. Türk futbolseverlerin özellikle de taraftarının yakından tanıdığı o isim Islam Slimani. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray'a transferi resmi imzaya kalan Falcao sonrası forvet arayışlarına giren Monaco aradığı ismi buldu.... Fransız ekibinde Falcao'nun yeni sözleşmeyi kabul etmemesi ve Galatasaray'da forma giymek istemesi nedeniyle yeni golcü arayışları devam ediyordu... Fransız basınında yer alan haberlere göre; Monaco, Falcao'nun yerine Islam Slimani'yi edecek.

Le10Sport'ta yer alan habere göre Monaco, Galatasaray'a imza atmaya hazırlanan Falcao'nun yerine Slimani'yi alıyor. Leicester City'de kadroda düşünülmeyen ve 'nin de gönderdiği Cezayirli futbolcunun 1 yıllığına kiralanacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Slimani, sarı lacivertli forma ile 25 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

  1. 20.08.2019
  2. Güncelleme: 20.08.2019 14:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aranan forvet bulundu... Falcao'nun yerine Slimani! Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN