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20 Ağustos 2019, Salı
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Tır şoförünün sevgisi

Tır şoförünün Falcao sevgisi

’in ilçesinde tır şoförlüğü yapan , aracının arkasına ’ın etmek istediği Monaco’nun ünlü futbolcusu ’nun, Galatasaray forması giydiği dev fotoğrafı yapıştırarak futbolcunun tuttuğu takıma transfer olmasını istedi.

Fanatik taraftarı olan tır şoförü , yaklaşık bir aydır Galatasaray'ın gündeminde olan 'nun artık Galatasaray'a gelmesi gerektiğini söyledi. Milyonlarca Galatasaray taraftarının bu transferi dört gözle beklediklerini belirten Bozan, "Galatasaray aşkı bizim için bambaşkadır. Fanatik Galatasaraylıyım. Falcao'nun bir an önce gelmesini istiyorum. Bunun için kendi tırımın arkasına Falcao'ya 9 numara giydirdiğim Galatasaray formasının fotoğrafını yapıştırdım. 'nin dört bir yanına nakliyecilik yapıyorum. 'a da nakliye yapıyorum. Oradaki Galatasaray taraftarları tırıma büyük ilgi gösteriyor. Beni görünce Galatasaray tezahüratları yapıyorlar. Galatasaray'ın aşkı dünyaya yayılmış durumdadır. Galatasaray yönetiminin bir önce bu transferi bitirmelerini ve Falcao'nun Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Gel artık Falcao, cim bom bom taraftarları seni bekliyor" dedi.

  1. 20.08.2019
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