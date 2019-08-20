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20 Ağustos 2019, Salı
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'dan 'a para cezası!

PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!

, 'a maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.

(), 7 Ağustos'ta Akhisarspor ile arasında oynanan maçının faturasını çıkardı. PFDK, Galatasaray'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
7 Ağustos'ta 'da oynanan TFF Süper Kupa mücadelesini Galatasaray 1-0 kazanmıştı.


  1. 20.08.2019
  2. Güncelleme: 20.08.2019 19:45
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