PFDK'dan Galatasaray'a para cezası!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a Süper Kupa maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası kesti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Ağustos'ta Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının faturasını çıkardı. PFDK, Galatasaray'a taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.
7 Ağustos'ta Ankara'da oynanan TFF Süper Kupa mücadelesini Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
- 20.08.2019
- Güncelleme: 20.08.2019 19:45
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