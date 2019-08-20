Galatasaray'a FFP piyangosu! 3 milyon euro... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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'a piyangosu! 3 milyon euro... haberleri

Galatasaray'a FFP piyangosu! 3 milyon euro... Son dakika transfer haberleri

kriterleri sebebiyle 3 milyon Euro ekside olan bir yandan Diagne’yi elden çıkarmak isterken diğer yandan ‘B’ planını devreye sokma peşinde. Sarı kırmızılı ekip, Galatasaray, bu açığını 'ü satarak tamamlamak istiyor.

Kendisine gelen teklifleri bir bir reddeden ve şu anda sarı kırmızılı formayı giyen Diagne'de kriz yaşayan Cimbom, - Martin Linnes kartını kullanmak isterken, Lazio'nun Yunus için İstanbul'a geleceği ve Abdurrahim Albayrak'la masaya oturacağı belirtildi.

LAZIO YUNUS AKGÜN İÇİN BU SEFER ÇOK CİDDİ

'ın içinde bulunduğu durumu iyi bilen ve paraya ihtiyacı olan kulübü köşeye sıkıştırmak isteyen İtalyanların Yunus Akgün için 3 milyon Euro teklif edeceği öğrenilirken, Sportif Direktör Iglı Tare'nin menajerler aracılığıyla sarı kırmızılı yönetime haber gönderdiği ifade edildi.

Daha önce de genç futbolcuyu istemesine rağmen resmi anlamda girişimlerde bulunmayan Lazio'nun bu sefer atağa geçeceği bildirilirken, oyuncunun da Serie A'da oynamaya sıcak bakması transferin her an bitebileceğine işaret ediyor.

Galatasaray'ın gözü İngiltere'de

  1. 20.08.2019
  2. Güncelleme: 20.08.2019 17:40
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