Falcao sonunda açıklandı! Bedeli ve sözleşme detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao sonunda açıklandı! Bedeli ve sözleşme detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Falcao sonunda açıklandı! Bedeli ve sözleşme detayları... Son dakika haberleri

Falcao sonunda açıklandı! Bedeli ve sözleşme detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son dakika haberine göre; , perşembe günü 'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. La Gazzetta dello Sport'un duyurduğu haberde, Kolombiyalı yıldız golcünün cuma günü 'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.

Son dakika... beklendiği transferine kavuşuyor! Monaco forması giyen , Perşembe günü 'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre; Kolombiyalı golcü, cuma günü de kendisini Galatasaray'a bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

BEDELİ...

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a bedeli de belli oldu! Kolombiyalı golcü yıldız, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Bunun yanı sıra 33 yaşındaki yıldız performansa dayalı bonuslarla da sarı kırmızılılardan para kazanacak.

  1. 20.08.2019
  2. Güncelleme: 20.08.2019 14:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao sonunda açıklandı! Bedeli ve sözleşme detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN