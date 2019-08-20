Falcao sonunda açıklandı! Bedeli ve sözleşme detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Son dakika haberine göre; Radamel Falcao, perşembe günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. La Gazzetta dello Sport'un duyurduğu haberde, Kolombiyalı yıldız golcünün cuma günü Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacağı duyuruldu.
Son dakika... Galatasaray beklendiği transferine kavuşuyor! Monaco forması giyen Radamel Falcao, Perşembe günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre; Kolombiyalı golcü, cuma günü de kendisini Galatasaray'a bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.
BEDELİ...
Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transfer bedeli de belli oldu! Kolombiyalı golcü yıldız, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Bunun yanı sıra 33 yaşındaki yıldız performansa dayalı bonuslarla da sarı kırmızılılardan para kazanacak.
- 20.08.2019
- Güncelleme: 20.08.2019 14:46
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baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
Falcao sonunda açıklandı! Bedeli ve sözleşme detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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