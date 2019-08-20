Falcao sonunda açıklandı! Bedeli ve sözleşme detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son dakika... Galatasaray beklendiği transferine kavuşuyor! Monaco forması giyen Radamel Falcao, Perşembe günü İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schira'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre; Kolombiyalı golcü, cuma günü de kendisini Galatasaray'a bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

BEDELİ...

Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transfer bedeli de belli oldu! Kolombiyalı golcü yıldız, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon Euro kazanacak. Bunun yanı sıra 33 yaşındaki yıldız performansa dayalı bonuslarla da sarı kırmızılılardan para kazanacak.