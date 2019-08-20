Falcao'dan Galatasaray'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Falcao'dan Galatasaray'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı

Falcao'dan 'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı

Falcao'dan Galatasaray'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı

'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı futbolcu , instagram hesabından sarı-kırmızılıların idari menajer yardımcısı ve tercümanı 'i takibe aldı. Falcao daha önce Muslera'yı da takip etmişti.

'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi 'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Dünya yıldızı futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Radamel Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların idari menajer yardımcısı ve tercümanı 'i takibe aldı.

Falcao daha önce Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'yı da takip etmiş ve Galatasaray paylaşımının altına 'cimbombom' yazmıştı. Kolombiyalı golcü başka bir hesabın Galatasaray ile ilgili videosunu da beğenmişti.

  1. 20.08.2019
  2. Güncelleme: 20.08.2019 11:42
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao'dan Galatasaray'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN