Falcao'dan Galatasaray'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı

Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Radamel Falcao'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Dünya yıldızı futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Radamel Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların idari menajer yardımcısı ve tercümanı Mert Çetin'i takibe aldı.

Falcao daha önce Galatasaray'ın yıldız kalecisi Muslera'yı da takip etmiş ve Galatasaray paylaşımının altına 'cimbombom' yazmıştı. Kolombiyalı golcü başka bir hesabın Galatasaray ile ilgili videosunu da beğenmişti.