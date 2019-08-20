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Galatasaray'dan canlı yayında transfer itirafı! 'Diagne'yi bize çaktılar'
Galatasaray Kulübü Eski İkinci Başkanı Hamdi Yasaman, sarı-kırmızılıların gündemine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana gündemden düşmeyen Senegalli oyuncu Mbaye Diagne ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Yasaman'ın Galatasaray, Diagne, Falcao ve Hasan Şaş sözleri gündeme bomba gibi düştü...
20 Ağustos 2019 Salı 11:04
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Radyospor'a canlı yayın konuğu olan Hamdi Yasaman'ın açıklamaları şu şekilde:
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"Galatasaray hazır değil. Hazır olması lazımdı. Transferler de gecikti. Paramız olmadığı için son dakikalarda transferler yapıyoruz. İstediğimiz oyuncuları çok fazla alamadık. Takımdan ayrılanlar da oldu."
"Yeni sezona hazır değildik, Denizlispor maçında kötü oynadık ve kaybettik. Sezon başı olduğu için kabul edilir. Fakat; Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takımın hazır olması gerekiyor. Bu bir zafiyettir. Galatasaray her zaman hazır olmalıdır."
"Mevcut kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olmadığını düşünüyorum. Golcümüz yok. Diagne alındı ama katkı vermedi. Kasımpaşa'nın ucuza aldığı futbolcuya 10 milyon Euro'nun üzerinde para verdik."
"Futbolcunun maliyeti çok yüksek. Maliyeti yüksek ama o parayı etmeyecek bir futbolcu. Diagne'yi bize çaktılar! Biz Kasımpaşa'nın sponsoru gibiyiz. Kasımpaşa mali yönden iyi bir durumda."