Galatasaray'ın yeni ismi Falcao kaç gol atar? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray'ın yeni ismi Falcao kaç gol atar?

Galatasaray'ın aylardır gündeminde bulunan Monaco'nun süper yıldızı Rademel Falcao Sarı-Kırmızılılar'a çok yakın. Bu transfer için sosyal medyada her gün binlerce yorumda bulunan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Kolombiyalı golcüyü biran önce Sarı-Kırmızılı formayla görmek istiyor. Peki yeni sezonda Galatasaray forması giyecek olan Falcao kaç gol atar? İşte tahminler...

20 Ağustos 2019 Salı 06:38 Güncelleme: 20.08.2019 06:38
Galatasaray'ın yeni ismi Falcao kaç gol atar?

Galatasaray'da aylardır herkes Falcao'yu bekliyor. Artık iş resmiyete girdi. KAP açıklamasının bugün yarın yapılması bekleniyor.

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Galatasaray'ın yeni ismi Falcao kaç gol atar?

Perşembe günü İstanbul'da olacak, cuma günü dolu tribünler önünde imza atacak. Kolombiyalı golcü de sarı-kırmızılı formayı giymek için hazır.

Galatasaray'ın yeni ismi Falcao kaç gol atar?

Sarı-kırmızılılar oyuncuyla anlaştı. 3 yıl için kendisine 15 milyon euro ödenecek. Gecikmenin nedeniyse Monaco'ya ödenecek bonservis bedeli...

Galatasaray'ın yeni ismi Falcao kaç gol atar?

Sarı-Kırmızılı ekip, Fransızların talep ettiği 5 milyon euro'yu kabul etti. Ancak UEFA Finansal Fair Play kuralları gereği 2.9 milyon euro içeride olan yönetimin böyle bir bonservis bedeli öderse karşılığında oyuncu satmak zorunda olması...

Galatasaray'ın yeni ismi Falcao kaç gol atar?

Bu nedenle Diagne'nin transferi bekleniyor. Ayrıca, Yunus için de Anderlecht'in 3 milyon euro'luk teklifi masada... Bu iki transferle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

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