Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri

Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri

Galatasaray'da sürpriz bir son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Yeni sezonda Devler Ligi'nde başarı, Süper Lig'de de şampiyonluk isteyen Aslan, Denizlispor karşısında alınan mağlubiyet sonrası lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Bu yenilgiden ders çıkaran Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor... Radamel Falcao için gün sayan sarı kırmızılılarda beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
20 Ağustos 2019 Salı 17:47 Güncelleme: 20.08.2019 17:53
Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da moraller bozuk.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri

Sarı-kırmızılılar ilk maçta ligin yeni ekibi Denizlispor'a beklenmedik şekilde 2-0 mağlup oldu.

Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri

Bu maçta Feghouli ve yeni transfer Nzonzi'den yararlanamayan Aslan, bir yandan da Falcao'yu bekliyor.

Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri

Teknik direktör Fatih Terim, bu üç ismin takıma monte edilmesinin ardından seri galibiyetlerin geleceği düşüncesinde.

Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri

Galatasaray, takımın iki golcüsü Diagne ve Mitroglou ile bir türlü yolları ayıramıyor.

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