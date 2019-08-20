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Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri
Galatasaray'da sürpriz bir son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Yeni sezonda Devler Ligi'nde başarı, Süper Lig'de de şampiyonluk isteyen Aslan, Denizlispor karşısında alınan mağlubiyet sonrası lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Bu yenilgiden ders çıkaran Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor... Radamel Falcao için gün sayan sarı kırmızılılarda beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
20 Ağustos 2019 Salı 17:47
Güncelleme: 20.08.2019 17:53
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da moraller bozuk.
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Sarı-kırmızılılar ilk maçta ligin yeni ekibi Denizlispor'a beklenmedik şekilde 2-0 mağlup oldu.
Bu maçta Feghouli ve yeni transfer Nzonzi'den yararlanamayan Aslan, bir yandan da Falcao'yu bekliyor.
Teknik direktör Fatih Terim, bu üç ismin takıma monte edilmesinin ardından seri galibiyetlerin geleceği düşüncesinde.
Galatasaray, takımın iki golcüsü Diagne ve Mitroglou ile bir türlü yolları ayıramıyor.