Galatasaraylı yıldıza transfer teklifi! Bunu kimse beklemiyordu | Son dakika haberleri

Galatasaray'da sürpriz bir son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor... Yeni sezonda Devler Ligi'nde başarı, Süper Lig'de de şampiyonluk isteyen Aslan, Denizlispor karşısında alınan mağlubiyet sonrası lige kötü bir başlangıç yapmıştı. Bu yenilgiden ders çıkaran Galatasaray Yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor... Radamel Falcao için gün sayan sarı kırmızılılarda beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

20 Ağustos 2019 Salı 17:47 Güncelleme: 20.08.2019 17:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





