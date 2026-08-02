Santrfor bu hafta gelecek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, yaptığı konuşmada yeni golcü konusuna da açıklık getirdi ve başkanın sözleri taraftarları heyecanlandırdı. Yıldırım şunları söyledi: "Benim Fenerbahçe'den beklentim yok. Ben kızıma, torunlara, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için her şeyimi ortaya koyacağım ve takımı şampiyon yapacağım.

ZORLU BİR YOL İÇİNDEYİZ

Ancak bu yol zorlu bir yol. İnşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Bu arada bir santrfor alacağız. Bu hafta bitiririz onu da... 10+4'ten dolayı o, +4 içindekilerle alakalı bir durum olursa; 1-2... Ne gerekiyorsa yine transfer yaparız. Greenwood, Ake ve Vedat Muriç transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar... Rahatız, problem yok. Gelecek oyuncunun da bedeli incelendi. Limitlerin içindeyiz. Her hangi bir şey yapmamıza gerek yok."

2 SENEDE 30 OYUNCU ALMIŞLAR

Aziz Yıldırım: "Geçen sene 15 oyuncu almışlar... Bir önceki sene de 15... Etti 30 tane! 10+4'ü konuştuk TFF'yle, siz neden izin verdiniz, bu oyuncular alınırken niye izin verdiniz, vermesenize... Seneye de 8 diyorlar... Şimdi 10 olsa seneye ne olacak. 'Paramı istiyorum' diyor oyuncu, gitmiyor."

VOLEYBOLDA 4 MİLYON EURO AÇIK VAR

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, "Kadın voleybolun 14 milyon euro bütçesi var. 14 milyon euro... 10 milyon euro geliri var. 4 milyon euro açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip, bunları anlatacağız" dedi.

EN-NESYRI'DEN ZARAR

Aziz Yıldırım, "Youssef En-Nesyri'yi almışlar 19.5 milyon euroya... Satmışlar, 14 milyon 250 bin euroya... Son taksitini 2 milyon 950 bin eurosunu biz ödedik. Madem oyuncuyu sattınız, bari kalan borcunu ödesenize... Ama ödememişler" ifadeleini kullandı.

NASIL HALLEDECEĞIZ? GELIN ANLATIN

Başkan Yıldırım: "Bize diyorlar ki 200 milyon euro borç var, para da var, halledersiniz diyorlardı. Nasıl halledeceğiz, gelin anlatın bana. Yapmayın ya! Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani, bilin! 65 milyon euro harcama yaptık."

SPONSORLUKLA PARA GETİRECEĞİZ

Aziz Yıldırım: "Gelir getireceğiz, sponsorluklarla. Ben para verdim, sen para verdin, bu TFF ve UEFA nezdinde geçerli değil. Bir işlem olması lazım. İsimsiz hiçbir şey yapmayacağız, her şeyin ismi belli olacak. Bak arkadaş bu, şirketi bu, bunu yapacak, sponsorluk adı altında kulübe bu gelir gelecek. Gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bahis şirketi, bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız, bunu bilin."