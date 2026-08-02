Borç 28 milyar tl

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde dün Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün toplam borcunun 27 milyar 961 milyon TL olduğunu söyledi. Vodina, "Görüldüğü üzere 31 Mayıs 2026 itibarıyla konsolide kısa vadeli yükümlülüklerimiz 17 milyar 195 milyon TL. Dönen varlıklarımız ise 6 milyar 110 milyon TL'dir. Bu durumda 11 milyar 85 milyon TL kısa vadeli yükümlülüklerimiz dönen varlıkları aşmış durumdadır. Ticari borçlarımız 9 milyar 924 milyon. Ertelenmiş gelirler 7 milyar 36 milyon TL'dir. Toplam borç 27 milyar 961 milyon lira. Gelirlerimiz 5 milyar 116 milyon TL artış bulunmaktadır. Giderlerimizde 11 milyar 941 milyon TL artış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.