Diego Carlos, İtalya’ya

Kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Diego Carlos'a İtalya'dan iki talip var. Brezilyalı stoper, geçen sezon kiralık oynadığı Como ile Bologna istiyor. Como, deneyimli savunmacıyı kiralamak isterken, Bologna da Jhon Lucumi'nin gitmesi halinde bonservisiyle transfer etmeyi amaçlıyor.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Diego Carlos'a İtalya'dan iki talip var. Brezilyalı stoper, geçen sezon kiralık oynadığı Como ile Bologna istiyor. Como, deneyimli savunmacıyı kiralamak isterken, Bologna da Jhon Lucumi'nin gitmesi halinde bonservisiyle transfer etmeyi amaçlıyor.