Kadın futbolunda dev ortaklık

Fenerbahçe, geçen sene gerçekleştirdiği başarılı sponsorluk çalışmaları ile kadın futbol takımının şampiyonluğunu ilan etmesinde büyük katkısı bulunan arsaVev'e takımın icra sorumluluğunu emanet etti. arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk de kadın futbol takımı adına İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. arsaVev, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı icra sorumluluğu kapsamında sportif başarının yanı sıra altyapı, tesisleşme ve profesyonel çalışma koşullarına odaklanırken, kadın futbolunun geleceğine dair çok önemli bir gelir kazandırmayı hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI

Arsavev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, bu göreve layık görülmelerinin arsaVev'in güvenilirliği ve kurumsal itibarı açısından son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, "Bu görevin değeri bizim açımızdan yalnızca taşıdığı itibar değil. Asıl önemli olan, Fenerbahçe'nin bize duyduğu güvenin karşılığını sahada, altyapıda, tesislerde ve sürdürülebilir gelir yaratan güçlü bir sistemle verebilmek. Önceliğimiz, şampiyonluğu tek seferlik olmaktan çıkarıp sürdürülebilir hale getirmek: takımımızı her sezon şampiyonluğa aday, Avrupa'da rekabetçi bir yapıya kavuşturmak" diye konuştu.

KIZ ÇOCUKLARINA ÖNEMLİ İMKAN

Kadın futbolundaki kaynak eşitsizliğine dikkat çeken Bülent Öztürk, "Kadın futbolu, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı kesimlerden gelen kız çocukları için önemli bir gelişim alanı; buna karşın futbol ekosisteminde en az geliri alan branşlardan biri. Amacımız yalnızca formada yer almak değil; imkanları sınırlı kız çocuklarının sahaya ulaşmasına, kadın futbolcuların daha güçlü koşullarda mücadele etmesine katkı sağlamaktı" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ 15-20 MİLYON EURO

Gelir paylaşımı modelinin ayrıntılarını açıklayan arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, bu iş modeliyle birkaç yıl içinde kulübe 15-20 milyon euro düzeyinde gelir kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Avrupa standardındaki bir kadın futbol takımının yıllık bütçesinin yaklaşık 5 milyon euro olduğu göz önüne alındığında bu rakamın yaratacağı dönüşümün büyüklüğünün daha net görüldüğünü vurguladı.

ÖNDER FIRAT: ÖRNEK OLACAĞIZ

F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Önder Fırat, yeni döneme ilişkin bir değerlendirmede bulunarak; "Tarihimiz boyunca sadece kupalar kazanan bir kulüp olmadık; attığımız öncü adımlarla Türk sporuna yön veren, birçok alanda ilklere imza atan bir kurum olduk" ifadelerini kullandı. Geleceği inşa edeceklerini ifade eden Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün de aynı vizyonla, kadın futbolunda sadece bugünü değil geleceği de inşa edecek yeni bir modeli hayata geçiriyoruz. Bugünkü yönetim anlayışımızın temel hedeflerinden biri de kulübümüz için sürdürülebilir yeni gelir kaynakları oluşturmak, klasik sponsorluk anlayışının ötesine geçen yenilikçi iş modelleri geliştirmek. Çünkü güçlü bir sportif yapı, güçlü bir ekonomik modelle desteklendiğinde kalıcı başarıya dönüşür.

BU ANLAŞMA BİZİ GÜÇLENDİRECEK

Arsavev ile üç yıl önce başlayan iş birliğimiz de sahip olduğumuz vizyonun en başarılı örneklerinden biri olarak Kadın Futbol Takımımızın geçen sezonu şampiyon tamamlamasına vesile oldu. Bugün attığımız adımlar, bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde... Bundan sonra arsa- Vev, yalnızca kulübümüze destek veren bir marka değil; oluşturulacak Kadın Futbol İcra Kurulu ile bilgi, birikimini, vizyonunu ve yönetim tecrübesini de ortaya koyacak stratejik bir çözüm ortağımız oluyor. İnanıyoruz ki bu model, kadın futbolunda Türkiye'ye örnek olacak yeni bir iş modeli oluşturarak şubemize yeni gelir alanları kazandırırken, kurumsal kapasitemizi güçlendirecek ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı Avrupa'nın en iddialı organizasyonlarından biri haline getirecek."