Sıra geldi vedaya

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacaklar da önem taşıyor. 10+4'lük yabancı kuralının değişmeyecek olmasından dolayı yoğun bir hazırlık başladı. Şu anda 23 yabancı oyuncusu olan sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen isimler netleşiyor. Teknik heyetin hazırlayacağı rapor ve gelen teklifler kapsamında vedalar kısa sürede başlayacak. Yabancı sayısının ve transfer limitinin de gidecek isimlere bağlı olduğu kaydedildi.

NETLEŞMEYE BAŞLADI

Öncelikle 23 yaş altında olan 4 yabancıyı belirleyecek Fenerbahçe, daha sonra 23 yaş üstündeki 10 ismin kimler olduğu kararlaştıracak. 23 yaş altı oyuncular arasında Omar Fayed ve Mimovic kiralanacak. Nene ve Cherif'in durumu ise gelecek tekliflere göre netleşecek. Brown'a da Premier Lig'den teklifler bulunuyor. Diouf ise kadroda kalacak. 23 yaş üstü futbolcularda ise Livakovic, Carlos, Amrabat ve Becao'nun ayrılması planlanıyor.

KALANLAR NETLEŞTİ

Sarı-lacivertli takımda kesin olarak takımda kalması istenen yabancı yıldızlar netleşiyor. Asensio, Talisca, Guendouzi, Skriniar, Fred, Ederson, Oosterwolde ile yeni transferler Greenwood, Muriç ve Ake ana planda yer alıyor. Kante ile de maaşında indirim yapması için görüşülecek. Fransız yıldızın durumu bu görüşmeden sonra belli olacak. Semedo ve Musaba'ya ise teklifler geliyor.

LIVAKOVIC'E TEKLİF ÇOK

Kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e birçok teklif var. Dinamo Zagreb ve Olympiakos'un deneyimli kaleciyi istediği belirtildi. Hatta Olympiakos'un Fenerbahçe'ye 4.5 milyon euroluk resmi bir teklif sunmayı planladığı kaydedildi. Kısa sürede Livakovic'in ayrılması bekleniyor.

CARLOS, COMO'YA

Brezilyalı stoper Diego Carlos'un en yakın olduğu adres İtalyan ekibi Como... Geçen sezon kiralık forma giydiği Serie A ekibinde oynamak isteyen deneyimli savunmacı, F.Bahçe yönetimine bu görüşünü paylaştı. Carlos'un başka bir takıma gitmek istemediği aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN YABANCILARI

23 yaş üstü oyuncular

Ederson, Livakovic, Becao, Diego Carlos, Ake, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Amrabat, Kante, Fred, Asensio, Talisca, Musaba, Greenwood, Muriç

23 yaş altı oyuncular

Brown, Fayed, Mimovic, Diouf, Nene, Cherif