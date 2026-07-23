Talisca resitali

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi Kadıköy'de 1-0 yenen Fenerbahçe'de başrole Anderson Talisca çıktı. Brezilyalı yıldız frikikten attığı enfes golle ayakta alkışlandı. Deneyimli futbolcu aynı zamanda performansıyla da beğeni topladı. Chobani Stadı'nda tribünlerde Talisca ismi yankılandı. 32 yaşındaki yıldız uzaktan şutlarla bulduğu gollerine devam ederek başarısını tekrarladı.

UZAKTAN GOLLERİN USTASI

2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımdaki kariyerindeki gollerinin yüzde 32.5'ini ceza sahası dışından attı. Yıldız futbolcu, resmi maçlarda attığı 40 golün 13'ünü ceza sahası dışından kaydetti. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından da Brezilyalı futbolcunun attığı frikik golünün videosu verilerek, "Sever oralardan atmayı. Anderson Talisca!" ifadeleri kullanıldı.

47 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla skorer görüntüsünü sürdürüyor. 2026-2027 sezonunun ilk golünü atan Brezilyalı futbolcu, bugüne dek sarı-lacivertli takımda çıktığı 69 resmi maçta 40 gol, 7 asistle 47 gole direkt etki etti. Talisca, Ocak 2025'ten bu yana takımın en golcü ismi oldu.

4 FARKLI TEKNİK ADAM

Çubuklu formayı giydiği 2025'ten bu yana 4 farklı teknik direktörle çalışan Anderson Talisca, gollerini hiç aksatmadı. Jose Mourinho, Domenico Tedesco, Zeki Murat Göle ve İsmail Kartal yönetiminde sahaya çıkan 32 yaşındaki Brezilyalı, en skorer kimliği Tedesco ile elde etti. Sambacı, Tedesco yönetiminde 37 maçta 22 gol, Mourinho ile 28 maçta 14 gol, Zeki Murat Göle ile 3 maçta 3 gol ve İsmail Kartal ile de ilk maçında golünü attı.