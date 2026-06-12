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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak dünya yıldızı Mohamed Salah için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Fenerbahçe geride kalan sezon da uzun yıllardır hayalini kurduğu Trendyol Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadı.

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Sarı-lacivertliler, ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Kanarya'da bunun sonucunda camiada köklü bir değişime gidildi.

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Son olarak yapılan başkanlık seçimi sonrasında Aziz Yıldırım, yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Aziz Yıldırım, camianın uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Bu anlamda Yıldırım, dünya yıldızı futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Kanarya'da son olarak gündeme gelen isimlerden birisi de Mohamed Salah.

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Fenerbahçe'de yönetim, Mısırlı yıldız için transferde harekete geçti.

Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Bonservisi elinde olan ünlü yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Dünya Kupası bitene kadar geleceğinin netleşmesini istediği aktarıldı.

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