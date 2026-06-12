Fenerbahçe'ye transferde Salah müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak dünya yıldızı Mohamed Salah için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe geride kalan sezon da uzun yıllardır hayalini kurduğu Trendyol Süper Lig şampiyonluğuna ulaşamadı.
Sarı-lacivertliler, ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Kanarya'da bunun sonucunda camiada köklü bir değişime gidildi.
Son olarak yapılan başkanlık seçimi sonrasında Aziz Yıldırım, yıllar sonra yeniden Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturdu.
Aziz Yıldırım, camianın uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.
Bu anlamda Yıldırım, dünya yıldızı futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
Kanarya'da son olarak gündeme gelen isimlerden birisi de Mohamed Salah.
Fenerbahçe'de yönetim, Mısırlı yıldız için transferde harekete geçti.
Bonservisi elinde olan ünlü yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Dünya Kupası bitene kadar geleceğinin netleşmesini istediği aktarıldı.
33 yaşındaki sağ kanadın menajeriyle temaslar başlayacak.