Hakan Safi'den seçim sonrası ilk açıklama!

Fenerbahçe başkanlık yarışını Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi, seçim sonrası yayımladığı mesajda kongre üyelerine teşekkür etti.

İşte Safi'nin açıklaması:

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri

Değerli Kongre Üyelerimiz, Büyük Fenerbahçe Ailesi,

Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzu, kulübümüzün köklü demokrasi kültürüne yakışır bir atmosferde tamamladık.

Kongre üyelerimizin ortaya koyduğu iradeye saygı duyuyor, seçimin kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Seçim süreci boyunca bizlere güvenen, destek veren, fikirlerini paylaşan ve omuz omuza yürüyen tüm kongre üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bu süreçte yalnızca bir seçim çalışması yürütmedik; Fenerbahçe'nin geleceğine dair hayallerimizi, projelerimizi ve inancımızı paylaştık. Aldığımız her destek, ortaya koyduğumuz vizyonun camiamızda güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir. Aldığımız 10 bine yakın oyun sorumluluğunun da farkındayız.

Bugün sonuç ne olursa olsun değişmeyen tek gerçek, hepimizin aynı armaya gönülden bağlı olduğudur. Fenerbahçe'nin başarısı, kişilerin ve makamların üzerindedir. Bu nedenle bundan sonra da kulübümüzün menfaatlerini her şeyin önünde tutmaya devam edeceğiz.

Bu büyük camianın bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe, sonuçlardan çok daha büyük bir değerdir.

Sevgi ve saygılarımla,

Hakan SAFİ