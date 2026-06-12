CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi'den seçim sonrası ilk açıklama!

Hakan Safi'den seçim sonrası ilk açıklama!

Fenerbahçe başkanlık yarışını Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi, seçimden günler sonra yayınladığı açıklama ile kongre üyelerine teşekkür etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 00:29
Hakan Safi'den seçim sonrası ilk açıklama!

Fenerbahçe başkanlık yarışını Aziz Yıldırım'a kaybeden Hakan Safi, seçim sonrası yayımladığı mesajda kongre üyelerine teşekkür etti.

İşte Safi'nin açıklaması:

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri

Değerli Kongre Üyelerimiz, Büyük Fenerbahçe Ailesi,

Olağanüstü Seçimli Genel Kurulumuzu, kulübümüzün köklü demokrasi kültürüne yakışır bir atmosferde tamamladık.

Kongre üyelerimizin ortaya koyduğu iradeye saygı duyuyor, seçimin kulübümüz ve camiamız adına hayırlı olmasını diliyorum. Seçim süreci boyunca bizlere güvenen, destek veren, fikirlerini paylaşan ve omuz omuza yürüyen tüm kongre üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Bu süreçte yalnızca bir seçim çalışması yürütmedik; Fenerbahçe'nin geleceğine dair hayallerimizi, projelerimizi ve inancımızı paylaştık. Aldığımız her destek, ortaya koyduğumuz vizyonun camiamızda güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir. Aldığımız 10 bine yakın oyun sorumluluğunun da farkındayız.

Bugün sonuç ne olursa olsun değişmeyen tek gerçek, hepimizin aynı armaya gönülden bağlı olduğudur. Fenerbahçe'nin başarısı, kişilerin ve makamların üzerindedir. Bu nedenle bundan sonra da kulübümüzün menfaatlerini her şeyin önünde tutmaya devam edeceğiz.

Bu büyük camianın bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum, duymaya da devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe, sonuçlardan çok daha büyük bir değerdir.

Sevgi ve saygılarımla,

Hakan SAFİ

G.Saray'dan transferde büyük ters köşe! Can Uzun derken...
F.Bahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
HSK’dan 4 bin 608 hâkim ve savcıyı kapsayan dev kararname: İşte il il tüm atamalar
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi!
G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor F.Bahçe istiyordu! Lewandowski imzayı atıyor 23:29
Bahçeşehir'de Djordjevic dönemi! Bahçeşehir'de Djordjevic dönemi! 22:40
G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi! G.Saray'da Elias Jelert gelişmesi! 19:03
Bahçeşehir Koleji'nde Barac ayrılığı! Bahçeşehir Koleji'nde Barac ayrılığı! 19:08
TBF'den Beşiktaş'a para cezası! TBF'den Beşiktaş'a para cezası! 19:10
İşte BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimiz İşte BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimiz 19:13
Daha Eski
Bizim Çocuklar'a meşaleli karşılama! Bizim Çocuklar'a meşaleli karşılama! 11:47
Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya! Dünya Kupası'nda ilk rakibimiz Avustralya! 11:51
Galatasaray'dan dolandırıcılık uyarısı Galatasaray'dan dolandırıcılık uyarısı 12:19
Kasımpaşa yeni transferini açıkladı! Kasımpaşa yeni transferini açıkladı! 13:30
Beşiktaş'tan hücuma sürpriz hamle! Beşiktaş'tan hücuma sürpriz hamle! 15:35
Kasımpaşa Emirhan Boz transferini açıkladı! Kasımpaşa Emirhan Boz transferini açıkladı! 16:09