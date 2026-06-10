Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki performansı nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.