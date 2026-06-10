Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler
Fenerbahçe'de geride kalan sezonun tartışmalı isimlerinden birisi haline gelen Sidiki Cherif ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu için son olarak tam 6 kulübün birden devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Fransa Ligue 1'den 4, La Liga'dan ise 2 kulübün Cherif için Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.
Bu kulüplerin genç golcüyü kadrolarına katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor.
Fenerbahçe yönetiminin ise oyuncunun geleceğine dair henüz net bir karar vermediği aktarıldı.
Sidiki Cherif'in performansının teknik heyet tarafından da yakından değerlendirildiği kaydedildi.
Genç forvetin gelişimi ve potansiyeli nedeniyle kulüp içinde farklı görüşlerin bulunduğu ifade ediliyor.
Oyuncunun geleceği konusunda son kararı, teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Aykut Kocaman'ın vereceği bildirildi.
Fenerbahçe'nin, Cherif için gelecek teklifleri de bu karara göre değerlendireceği öğrenildi.
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