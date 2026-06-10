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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de geride kalan sezonun tartışmalı isimlerinden birisi haline gelen Sidiki Cherif ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç futbolcu için son olarak tam 6 kulübün birden devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonki performansı nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki golcü, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Genç oyuncunun özellikle Fransa ve İspanya'dan birçok takım tarafından yakından takip edildiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Fransa Ligue 1'den 4, La Liga'dan ise 2 kulübün Cherif için Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Bu kulüplerin genç golcüyü kadrolarına katmak için girişimlerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Fenerbahçe yönetiminin ise oyuncunun geleceğine dair henüz net bir karar vermediği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Sidiki Cherif'in performansının teknik heyet tarafından da yakından değerlendirildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Genç forvetin gelişimi ve potansiyeli nedeniyle kulüp içinde farklı görüşlerin bulunduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif çılgınlığı! Transferi için sıraya girdiler

Oyuncunun geleceği konusunda son kararı, teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Aykut Kocaman'ın vereceği bildirildi.

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