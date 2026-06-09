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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde Guirassy müjdesi!

Fenerbahçe'ye transferde Guirassy müjdesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isim hakkında müjdeli haberi Alman basını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'ye transferde Guirassy müjdesi!

Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra başkanlık görevine yeniden seçilen Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Vedat Muriqi transferinde mutlu sona ulaşılırken, deneyimli golcünün bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye transferde Guirassy müjdesi!

Forvet hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Serhou Guirassy. Borussia Dortmund forması giyen yıldız golcü için sarı-lacivertli yönetimin temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transferde Guirassy müjdesi!

Yeni dönemde sportif direktör olması beklenen Oğuz Çetin'in koordinasyonunda yürütülen scouting çalışmalarında olumlu rapor alan Guirassy için bir süredir devam eden görüşmelerin son günlerde yeniden hız kazandığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye transferde Guirassy müjdesi!

Sabah'ın, Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Bild'den derlediği habere göre ise Premier Lig ekibi Aston Villa da 29 yaşındaki forvetle ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin transfer yarışında önemli bir avantaj yakaladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye transferde Guirassy müjdesi!

Sarı-lacivertli yönetimin ise transferi yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Gineli golcüye 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon Euro maaş teklif ettiği öne sürülürken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

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