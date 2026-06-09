Fenerbahçe'ye transferde Guirassy müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Serhou Guirassy ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız isim hakkında müjdeli haberi Alman basını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 06:50
Sabah'ın, Almanya'nın önde gelen yayın organlarından Bild'den derlediği habere göre ise Premier Lig ekibi Aston Villa da 29 yaşındaki forvetle ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe'nin transfer yarışında önemli bir avantaj yakaladığı ifade ediliyor.
Sarı-lacivertli yönetimin ise transferi yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedeflediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Gineli golcüye 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon Euro maaş teklif ettiği öne sürülürken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
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