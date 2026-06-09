Fenerbahçe'nin hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonu hazırlık programı belli oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli futbol takımı, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak. Fenerbahçe, aynı zamanda bu tarihler arasında üç hazırlık maçına çıkacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın hazırlık programındaki maçlar şu şekilde:

8 Temmuz:

Fenerbahçe-Admira Wacker (Raiffeisen Arena)

11 Temmuz:

Fenerbahçe-Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion)

14 Temmuz:

LASK-Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)