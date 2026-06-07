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Haberler Fenerbahçe Tarihin en iyi kadrosu

Tarihin en iyi kadrosu

Hakan Safi, 3 bombadan sonra 4. bombayı İngiltere'den patlatacak. “Suarez, Merih Demiral ve Greenwood ile anlaştık. Bitmedi dahası da geliyor. 2 yöneticimiz burada yoklar, Londra’da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman buraya gelecekler.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 06:50
Tarihin en iyi kadrosu

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurulda, üyelere seslendi. Futbol aklı Paolo Maldini'yle hedefleri belirlediklerini vurgulayan Safi, yine transfer müjdesi verdi ve şunları söyledi: "Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaştık. Bitmedi dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam. Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. 2 yöneticimiz burada yoklar, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman gelecekler. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak."

MASAYI KIRARIM YAPIYI BOZARIM

"Artık sabrınız kalmadı biliyorum. Seçilirsek, bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyoruz. F.Bahçe'mizi şampiyon yapacağız ve buna kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. 1959 öncesindeki şampiyonlukları da alacağız. Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, ilmek ilmek işleyerek yolumuza engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz. Seçildiğimde ne lobi, ne kirli yapı ne de kollanan rakipler olacak. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım."

PARA PUL HİÇ UMURUMDA DEĞİL

"Gençliğim, enerjim, servetim, F.Bahçe'me feda olsun. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem. Şampiyon olacağız. F.Bahçe dönemi başlıyor ve bizi kimse durduramayacak. Bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında kritik bir seçim. F.Bahçe, geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Artık 'O kadar enerjim yok' diyen mi yoksa 'Ne pahasına olursa olsun, canla başla çalışacağım' diyen mi? '1 yıldız yeter' diyen mi, yoksa 'Dünya yıldızlarını getirdim' diyen mi? 1 seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Kibirli olmayacağız, tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip, maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız."

MALDİNİ SAFİ İÇİN GELDİ

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Chobani Stadı'nda gerçekleştirildi. İtalyan futbolunun ve Milan'ın eski efsane futbolcusu Paolo Maldini de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısına katılarak başkan adaylarından Hakan Safi'ye destek verdi. İkili yan yana oturarak uzun süre sohbet etti. Sarı-lacivertli üyelerden de 57 yaşındaki Maldini lehine tezahüratlar yapıldı. Hakan Safi, seçilmesi durumunda futbol aklı ve danışmanı olarak Maldini ile çalışacağını açıklamıştı.

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