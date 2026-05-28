Vedat Fener'de

İki büyük forvet alacağını ve Sörloth ile görüştüğünü açıklayan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe kulübüne başkan seçilmesi halinde getireceği ilk golcü belli oldu: Vedat Muriqi. La Liga ekibi Mallorca'da oynayan 32 yaşındaki forvetin anlaşması 2029'da bitiyor. Değeri 4.5 milyon euro olan Kosovalı oyuncu geçen sezon 37 maçta 23 gol attı ve 1 asist yaptı. Kariyer rekoru kıran Vedat, Aziz Yıldırım ile görüştü ve 'Tamam' dedi. Fenerbahçe, 1.94 boyundaki oyuncuyu 2020 yılında 18 milyon euro'ya Lazio'ya satmıştı.