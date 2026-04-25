PFDK'dan ceza geldi

PFDK, Fenerbahçe'ye, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon 600 bin, saha olayları ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi gerekçeleriyle 220'şer bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 210 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası verdi.
Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
PFDK, Fenerbahçe'ye, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon 600 bin, saha olayları ve zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesi gerekçeleriyle 220'şer bin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 210 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapatma cezası verdi.