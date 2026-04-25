Kayatepe sezonu kapattı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe-Rizespor maçının son anlarında Oğuz Aydın, kaleci Fofana'ya temas etmiş hakem Adnan Deniz Kayatepe de faulü vermişti. Karadeniz ekibi bu faul sonrasında Ederson'un hatasıyla golü buldu maç 2-2 bitti. Karşılaşmanın gözlemcisi Somer Karakaş, Kayatepe'nin faul kararının yanlış olduğunu raporuna yazdı. Genç hakem, sezon sonuna kadar maç alamayacak.