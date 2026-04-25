Kararı Yasin Kol verecek

Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kolunda bulunan aparat için TFF'ye 'futbolcu sağlığını tehlikeye atıyor' diyerek şikayette bulundu. Ancak hukukçular, bu kararı TFF'nin değil, maçı yönetecek hakem olan Yasin Kol'un vereceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe, Victor Osimhen'in kolunda bulunan aparat için TFF'ye 'futbolcu sağlığını tehlikeye atıyor' diyerek şikayette bulundu. Ancak hukukçular, bu kararı TFF'nin değil, maçı yönetecek hakem olan Yasin Kol'un vereceğini duyurdu. Yasin Kol, karşılaşmadan önce Osimhen'in sargısını inceleyecek ve oynayıp oynamayacağına karar verecek.