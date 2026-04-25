Bulut: Bu artık son şansı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesinde HT Spor'a konuştu. Bulut, "Yaralı aslan her zaman tehlikeli olur. Bu, Fenerbahçe için son şans; kazanmak zorunda. Fenerbahçe kazansa bile şampiyonluk kendi elinde değil, rakibin puan kaybetmesi lazım. En azından kendi elinde olmasa bile derbi maçında çubuklu forma için, taraftar için ve kendileri için her şeylerini vermeliler" dedi.