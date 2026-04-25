13 maçta gol yemedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta kaleyi korudu. Ligde oynadığı 23 maçta 23 gol yiyen Brezilyalı file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9 maçta kalesinde 10 gol gördü. Ederson, tüm kulvarlarda toplam 35 maçta meşin yuvarlağı 34 kez kalesinden çıkarırken, 13 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı. Ederson, Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a 3. kez rakip olacak.