Fenerbahçe'de Tedesco Tümosan Konyaspor maçı ilk 11'ini belirledi!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Domenico Tedesco'nun sahaya nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. İşte kritik maç öncesi tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
ÖNCE KONYASPOR
"Ligde istemediğimiz bir sonuç aldık ve bu durum hepimizi üzdü. İpler elimizde değil şu an ancak bu yaşananları kupa maçında telafi edebilir, taraftarımızdan bir anlamda özür dileyebiliriz.
Önceliğimiz Konyaspor maçı. Herkes bu maça odaklanacak. Galatasaray derbisi, bu maçtan sonra düşüneceğimiz durum. Önce Konyaspor'u yenip yarı finale çıkalım." Bugün oynanacak 90 dakikada eşitlik bozulmazsa; 15'er dakikalık uzatma devlerine geçilecek.
KUPA'DA 4'ÜNCÜ RANDEVU
Sarı-lacivertliler ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 4. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar ilk olarak 2002-2003 sezonunda 2. turda eşleşirken, Konyaspor 1-0'lık skorla tur atlayan takım oldu. 2015-2016 sezonunda yarı finalde oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Konya'da 3-0 galip gelirken, evinde de 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-F.BAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Yasir, Nagalo, Adil, Arif, Jo, Jevtovic, Olaigbe, Bardhi, Gonçalves, Muleka
Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Levent, İsmail, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif
