Saran'ın 8'inci kupası

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Kadınlar Euroleague finalinde Fenerbahçe Opet, ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup etti ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. Bu kupa Başkan Sadettin Saran'ın görev süresinde kazandığı 8'inci kupa olarak kayıtlara geçti. Başkan Sadettin Saran; Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, Şampiyonlar Kupası, Futbol Turkcell Süper Kupa, Basketbol Türkiye Kupası, Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası, Basketbol Türkiye Kupası, Basketbol Lig Şampiyonluğu ve Euroleague Women Kupası sevinci yaşadı. Öte yandan sarı-lacivertli potanın perileri, bu sezon Euroleague'in dışında Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazandı.