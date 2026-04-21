Jhon Duran kayıplarda

Fenerbahçe'den devre arasında Zenit’e giden Jhon Duran, burada da istenilen performansı sergileyemedi. Kolombiyalı, Rus ekibinin oynadığı son üç maçın ikisinde kadroya alınmadı, birinde de süre alamadı. En son 22 Mart’taki Dinamo Moskova maçında sahaya çıkan Duran, bu karşılaşmada da son 3 dakika görev yapabildi. Duran toplamda 7 lig maçında 84 dakika oynadı.
Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
