Çifte kupa istiyoruz

Fenerbahçe'nin genç golcüsü Sidiki Cherif, FB TV'ye konuştu. Birbirinden önemli açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu, şampiyonluğun da kendi ellerinde olduğunu söyledi: "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Futbola 5 yaşında başladım. Ardından Angers'e geçtim. O dönem 12 yaşındaydım. Özellikle akademide genç bir oyuncu olarak oynarken çok şey öğrendim ve kendimi çok fazla geliştirdim. O seneler öğrenerek ve tecrübe ederek geçti. O sezon çok gol attım ve sonrasında Angers ile kontrat imzaladım. Sözleşme sonrası çok maça çıktım. Sonrasında da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Herkes için çok önemli sürece giriyoruz. Herkesin %100 şekilde bu son sürece konsantre olması gerekiyor. Bizler de öyleyiz. Güvenli bir şekilde hareket edeceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağımıza şüphem yok. Ligde 5 maç kaldı. 5 maçı da kazanırsak şampiyon olacağız. Zaten herkes %100 şekilde konsantre. Motiveyiz. Bunu başarabilmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız. 5 maçı kazanmak istiyoruz. Hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Bunu yapmak için konsantre ve istekli şekilde ilerleyeceğiz."

SIDIKI CHERİF: ÇILGINCAYDI

Samsunspor maçında attığı gol hakkında konuşan Sidiki Cherif, "Çılgıncaydı. Hem ilk golüm hem de galibiyeti getirmesi dolayısıyla çok çılgıncaydı. Golden sonra taraftarlarımız da çok büyük coşku gösterdi. Tek kelimeyle harikaydı. Takımımıza yardımcı olabildiğim ve üç puanı kazanabilmemiz çok büyük mutluluk. En önemlisi üç puandı. Güzel bir andı" dedi.

TEDESCO'YLA ANLAŞIYORUM

Cherif, "Hocamızla çok iyi anlaştığımı söylemek istiyorum. Sürekli bana tavsiyelerde bulunuyor. Benimle yakından ilgileniyor ve sürekli bana eşlik ediyor. Sahada en iyisini ortaya koyabilmem adına bana yardımcı oluyor. Transfer olmadan önce de onunla daha çok gelişeceğim konusunu konuşmuştuk. Çok iyi şekilde anlaşıyoruz" şeklinde konuştu.

TV'DEN İZLİYORDUM

Fenerbahçe'dedünyaca ünlü yıldızlarla birlikte oynadığını belirten Cherif, "Asensio, Fred, Kante. Bu oyuncuları televizyondan seyrederken şimdi onlarla oynayabiliyorum. Onlarla futbol oynamak kolay çünkü futbolun nasıl oynanması gerektiğini bilen oyuncular. Saha dışında da fazlasıyla nazik ve kibar insanlar. Onlarla oynayabilmek futboluma katkı sağlıyor" dedi.

ÇOK SICAK KARŞILANDIM

Cherif: "Süreç çok iyi şekilde geçti. Geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak bir şekilde karşılandım. Tesisteki, kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Hocam da aynı şekilde. Bu yaklaşımı gördüğünüz zaman bu size fazlasıyla yardımcı oluyor. Hem ben hem de ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz."