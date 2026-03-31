Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Skriniar ve Asensio...

Haberler Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Yönetim, sarı lacivertli ekibin talipleri her geçen gün artan Milan Skriniar ve Marco Asensio için menajerlerine transfer kararını iletti. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Fenerbahçe'de yönetim bu sezon ortaya koyduğu performanslarla birçok takımın ilgi odağı olan Milan Skriniar ve Marco Asensio ile ilgili önemli bir karar aldı.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertli kurmayların önemli takımların ilgi gösterdiği iki ismi de takımda tutma kararı aldığı ve iki yıldız için gelecek teklifleri geri çevireceği öğrenildi.

Yönetimin iki futbolcu için teklif getiren menajerlere de "Kararımız kesin. Ne şimdi ne de sezon sonunda boşuna teklif getirmeyin. İkisini de satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullanarak gelecek tekliflere kapıları kapattığı öğrenildi.

Bu sezon savunmanın sigortası olan Slovak stoper Skriniar 35 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

İspanyol maestro Marco Asensio da hücumu sırtlayan isim konumunda.

Yıldız futbolcu bu sezon Sarı- Lacivertli formayla 36 maça çıkıp 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin takımda tutma kararı aldığı Marco Asensio ve Milan Skriniar için Avrupa ve Körfez ekipleri sıraya girmişti.

Asensio ile La Liga'dan Villarreal, Real Sociedad ve Atletico Madrid, İngiltere'den de Aston Villa ilgileniyordu.

Birçok Suudi ekibi de Skriniar'ın durumunu takip ediyordu.

Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
DİĞER
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: “CHP 4 S’den kurtulmalı”
G.Saray'ın kasası dolacak!
G.Saray'dan Barış Alper kararı!
