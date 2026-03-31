Fenerbahçe'den Bissouma harekatı! Transfer teklifinin detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertlilerin Edson Alvarez ve Fred ile yollarını ayırıp Bissouma'yı kadrosuna katmak istediği öğrenilirken sarı-lacivertlilerin Malili futbolcu için yapacağı teklifin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Yeni sezonda orta saha dörtlüsü; N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Yves Bissouma'dan oluşturulmak isteniyor.
ALDIĞI MAAŞIN İKİ KATINI ÖNERECEK
Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini İngiliz basını da doğruladı.
TeamTalk'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, menajerler aracılığıyla nabız yokladı.
Haberde; "Bissouma, Tottenham'dan ayrılacak. Bunun iki nedeni var: kulübün maaş yükünü azaltma isteği ve disiplin sorunları. Fenerbahçe serbest oyuncu olacak Bissouma'yla ilgileniyor" ifadelerine yer verildi.
Bissouma'nın Tottenham'dan 3 milyon 219 bin 788 euro maaş aldığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin oyuncuya bu maaşın 2 katını önereceği belirtildi.
8 MAÇTA OYNADI
Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla sadece 8 maça çıkabildi.
Bu karşılaşmalarda 463 dakika sahada kalabilen Malili oyuncu, skor katkısı yapamadı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Bissouma'nın görüşmelerde sağlık raporları da incelenecek.
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
