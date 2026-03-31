Fenerbahçe'den Bissouma harekatı! Transfer teklifinin detayları ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertlilerin Edson Alvarez ve Fred ile yollarını ayırıp Bissouma'yı kadrosuna katmak istediği öğrenilirken sarı-lacivertlilerin Malili futbolcu için yapacağı teklifin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Yaz transfer döneminde Edson Alvarez ve Fred'le yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında ise; Tottenham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yves Bissouma olduğu ortaya çıktı.

29 yaşındaki Malili futbolcu için resmi temaslar milli ara sonrasında başlayacak.

Yeni sezonda orta saha dörtlüsü; N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Yves Bissouma'dan oluşturulmak isteniyor.

ALDIĞI MAAŞIN İKİ KATINI ÖNERECEK

Fenerbahçe'nin bu transfer girişimini İngiliz basını da doğruladı.

TeamTalk'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, menajerler aracılığıyla nabız yokladı.

Haberde; "Bissouma, Tottenham'dan ayrılacak. Bunun iki nedeni var: kulübün maaş yükünü azaltma isteği ve disiplin sorunları. Fenerbahçe serbest oyuncu olacak Bissouma'yla ilgileniyor" ifadelerine yer verildi.

Bissouma'nın Tottenham'dan 3 milyon 219 bin 788 euro maaş aldığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin oyuncuya bu maaşın 2 katını önereceği belirtildi.

8 MAÇTA OYNADI

Bissouma, bu sezon Tottenham formasıyla sadece 8 maça çıkabildi.

Bu karşılaşmalarda 463 dakika sahada kalabilen Malili oyuncu, skor katkısı yapamadı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Bissouma'nın görüşmelerde sağlık raporları da incelenecek.

G.Saray'dan yılın transfer bombası! F.Bahçe'nin eski yıldızı...
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu!
DİĞER
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: “CHP 4 S’den kurtulmalı”
Flaş transfer kararı! Skriniar ve Asensio...
G.Saray'dan Barış Alper kararı!
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:02
Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! Portekiz basını G.Saray'ı duyurdu! 01:01
Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! Aykut Kocaman: Bundan sonra ya F.Bahçe ya da Milli Takım'da çalışacağım! 00:08
"24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" "24 yılın sorumlusu bu çocuklar değil!" 00:08
F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! F.Bahçe'den Passolig iddialarına yalanlama! 00:08
Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! Ederson'dan Süper Lig ve şampiyonluk itirafı! 00:08
Daha Eski
G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! G.Saray'a Koopmeiners müjdesi! 00:08
Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada Lang'dan beklenen haber geldi! O maçta sahada 00:08
Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... Dybala bombası patlıyor! F.Bahçe ve G.Saray'dan alacağı maaş... 00:08
Buruk'tan Singo için radikal karar! Buruk'tan Singo için radikal karar! 00:08
Transferde flaş gelişme! Asensio... Transferde flaş gelişme! Asensio... 00:08
Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! Kosova-Türkiye maçı öncesi büyük kriz! 00:08